Globe Soccer Awards 2024, Ausilio vince il premio come miglior direttore sportivo

Per il premio come miglior allenatore Carlo Ancelotti ha battuto Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, sempre Atalanta e Inter battute mentre dal Real Madrid come club maschile dell'anno. A centrocampo vince Bellingham, battendo tra gli altri Hakan Calhanoglu. Come miglior giocatore dell'anno vince Vinicius: in corsa c'era anche Lautaro Martinez.