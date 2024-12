"Questo pronto intervento di Inzaghi è servito da tranquillante per il Toro, ha dato maggiore forza a ciò che l’allenatore gli ha sempre ripetuto in ogni pomeriggio passato ad Appiano: anche Simone è stato un grande centravanti, lui primo sa che i periodi grigi fatti di errori e sprechi capitano a tutte le punte. L’argentino, un generoso che tende a incaponirsi quando la palla non entra, ha ovviamente apprezzato: è bello sentire che nessuno nel club potrebbe mai metterlo in discussione o, peggio ancora, lasciarlo alla deriva quando le onde sono alte. Da parte sua, il Toro sa che è inutile vivere con l’ossessione, basta concentrarsi su come aiutare la compagnia".

"La coperta calda di Inzaghi aiuterà di certo e Martinez starà in campo finché il tappo non salterà. Dopo, magari, le reti scorreranno a fiumi, come lo spumante nel Capodanno che tutta l’Inter passerà a Riad. Il problema sotto porta, però, è evidente perché non c’è più traccia del Lautaro cannibale nell’anno della stella. Anzi, a voler confrontare brutalmente passato e presente, considerando 16 partite effettivamente giocate dai nerazzurri (una, a Firenze, oggi è da recuperare), si rischia la vertigine: l’argentino è passato da 15 centri a 5 appena. Nel 2023-24, in cui vedeva sempre il campo, Martinez aveva tirato in porta 53 volte, in questo 2024-25 si è fermato a 38 appena. La fatica nel segnare dell’argentino si è fatta preoccupante soprattutto nell’ultimo scorcio: otto partite, 554 minuti tra campionato e coppe senza gol, non succedevano da tre anni. La sua striscia più lunga all’asciutto risale al 2021-22, stagione dell’Inzaghi I: lì Lautaro non segnò per dieci partite tra campionato, Champions e Coppa Italia, poi lo sblocco. La stagione scorsa qualcosa di simile, anche se prima il Toro aveva sparato i fuochi d’artificio: niente gol per 8 partite, dalla sfida contro l’Atalanta del 28 febbraio a Frosinone-Inter del 10 maggio", aggiunge il quotidiano.