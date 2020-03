Inter, contatti frenetici: il sì già arrivato. C’è chi non vede l’ora di lavorare con Conte

C’è chi proprio non vede l’ora di lavorare con Antonio Conte a partire dalla prossima stagione ed è Olivier Giroud. L’attaccante, in scadenza di contratto con il Chelsea, sarebbe ben felice di approdare all’Inter sotto la guida dell’allenatore che lo ha voluto già ai Blues qualche stagione or sono, dopo aver solo sfiorato i nerazzurri nell’ultima sessione di mercato di gennaio. Secondo Tuttosport, i contatti fra le parti non si sarebbero mai interrotti:

“Olivier Giroud continua a votare per… Antonio Conte. L’attaccante francese da ottobre fino al termine del mercato di gennaio ha sperato di approdare a Milano, sponda Inter. Il corteggiamento del suo ex tecnico era iniziato presto, quando l’allenatore nerazzurro aveva capito di aver bisogno nella rosa di un attaccante in più, un profilo adatto a dare il cambio a Lukaku. I contatti fra le parti, però, non si sono interrotti e anche se ora Giroud è tornato a giocare con maggiore continuità nel Chelsea, la sua speranza rimane quella di abbracciare Conte la prossima estate“.

(Fonte: Tuttosport)