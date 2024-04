Inter, si pensa già al 24/25: ecco i cinque colpi di mercato in programma

Dopo aver chiuso per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a 0, l'Inter è al lavoro per altre tre operazioni verso il 24/25

Cinque colpi per la prossima stagione sulla lista dei dirigenti dell'Inter. Dopo aver chiuso per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a 0, il club nerazzurro è già al lavoro per altre tre operazioni secondo quanto riportato da Tuttosport.

"L’Inter, dopo aver messo le mani su Zielinski e Taremi, ha nel mirino tre giocatori dai costi elevati come Bento (portiere dell’Athletico Paranaense), Buongiorno (difensore del Torino) e Gudmundsson (jolly offensivo del Genoa); calciatori che potrebbero costare, in totale, circa 100 milioni. L’Inter, soprattutto per quanto riguarda i due “italiani”, oltre a proporre delle formule alla Barella o Frattesi (prestito oneroso con obbligo di riscatto e vari bonus), proverà a inserire contropartite tecniche per abbassare la doppia valutazione di 40 milioni", si legge.