Arnautovic, 35 anni compiuti ad aprile, finora ha collezionato 8 presenze (5 in campionato e 3 in Champions) segnando un gol

Nella giornata di ieri, dalla Spagna, è rimbalzata l'indiscrezione di un interesse piuttosto concreto del Siviglia per Marko Arnautovic tanto che già a gennaio, secondo La Colina de Nervion, l'operazione potrebbe andare in porto.

"All’Inter tutto tace ma è possibile che il club andaluso si sia fatto avanti con il procuratore dell’austriaco che ha il contratto in scadenza a giugno (difficile pensare che venga esercitata l’opzione di rinnovo): per non fare minusvalenza, l’Inter dovrebbe incassare poco meno di tre milioni risparmiando però sull’ingaggio negli ultimi mesi di contratto", sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport.