Dubbio in attacco per Inzaghi: l'unico certo di una maglia da titolare a Verona è il francese, in 3 per l'altro posto

Vigilia di campionato per l'Inter, che torna in campo domani pomeriggio al Bentegodi contro il Verona. Il principale dubbio di formazione per Simone Inzaghi riguarda l'attacco: l'unico sicuro di una maglia da titolare è Thuram, per l'altro posto è corsa a tre tra Lautaro, Taremi e Arnautovic. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il francese, infatti, al momento è l'unica certezza là davanti. Vero che anche lui è reduce dagli impegni con la sua nazionale, ma ha giocato (contro l'Italia) domenica scorsa e poi è tornato a disposizione di Inzaghi. Insomma, ha avuto tutto il tempo per smaltire la fatica e ricaricare le batterie. Una condizione ben diversa, insomma, rispetto a Lautaro e Taremi che, soltanto ieri, sono riapparsi alla Pinetina.