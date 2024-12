In Spagna oggi si è parlato di Marko Arnautovic in chiave Siviglia: il punto di Sky Sport sul futuro dell'austriaco e non solo

In Spagna oggi si è parlato di Marko Arnautovic in chiave Siviglia. Come riportato da Sky Sport, per gennaio al momento non ci si aspetta nulla sul futuro dell’attaccante austriaco. Non è prevista una sua partenza, nonostante i pochi minuti disputati finora.