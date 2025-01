In estate, è storia, Lukaku promise amore eterno all’Inter e l’Inter decise di non rinnovare il contratto a Dzeko puntando su un profilo più giovane (Marcus Thuram) ma poi, dopo il voltafaccia del belga, ha scelto al suo posto Marko Arnautovic, il primo “nuovo Dzeko” che non è lontanamente riuscito a ripetere quanto fatto dal fuoriclasse bosniaco.

Che fine ha fatto Arnautovic? — La storia si è ripetuta in fotocopia quest’estate: Arnautovic è stato “degradato” nelle gerarchie alla quarta posizione per far spazio a Mehdi Taremi che al Porto, oltre a segnare valanghe di gol (31 nel 2022/23, 11 nell’ultima stagione alquanto tribolata tra Coppa d’Asia, un infortunio agli adduttori e l’ostracismo per il mancato rinnovo), per movenze ricordava proprio Dzeko. Problema è che finora l’iraniano è ancora a zero gol in campionato e con lui a braccetto c’è proprio Arnautovic. Così, anche se sembra quasi paradossale sottolinearlo, l’unico attaccante ad aver segnato una rete in Serie A oltre a Lautaro e Thuram è stato Correa che è pure l’unico giocatore in rosa ad avere il contratto in scadenza a giugno, visto che è tornato alla base con l’etichetta di esubero avendo rifiutato ogni soluzione propostagli dal club.

Cos'è successo col Bologna — Emblematico quanto accaduto mercoledì con il Bologna, assente Correa per infortunio, Arnautovic è stato l’ultimo a iniziare il riscaldamento (e non è entrato), mentre Taremi - mandato in campo nel tentativo di segnare il gol da tre punti - ha dilapidato almeno un paio di buone occasioni. Inzaghi, in conferenza, gli ha dato una carezza («Secondo me è entrato molto bene, si è creato due occasioni che poteva finalizzare meglio. Ma ha dato una mano alla squadra, aveva fatto bene a Venezia e a Riad. E’ un ragazzo disponibile, che si impegna tanto, deve andare a casa con la coscienza tranquilla») però i suoi numeri sono sotto gli occhi di tutti e la sensazione - fondata - è che Taremi sconti il fatto di non giocare con continuità come sempre fatto in carriera. Questo, unito all’impatto con il calcio italiano, ha portato al corto circuito.

Anche Taremi rischia — Vero è che pure i dirigenti si augurano che l’iraniano possa essere “l’acquisto di gennaio”, però - nel caso dovesse protrarsi la situazione - non si fa fatica a immaginare che a fine stagione venga tirata una bella linea alle spalle di Lautaro e Thuram, con annessa rifondazione della batteria degli attaccanti, magari affiancando ai due totem un paio di giovani che abbiano fame e accettino un periodo di apprendistato in nerazzurro. Bravissimo Inzaghi, come spesso accaduto negli anni nerazzurri, ad “aggirare” il problema grazie a un sistema di gioco fortemente codificato che ha permesso di ottenere 14 gol dai difensori (ultimi il “braccetto” Darmian a Venezia e Dumfries con il Bologna), certo è che visto il calendario nel prossimo mese e mezzo, fondamentale sarebbe per l’Inter che uno tra gli attaccanti alle spalle della ThuLa esca dal letargo. Perché, come ha dimostrato pure l’eliminazione dalla Champions a opera dall’Atletico Madrid nella stagione scorsa (quando all’andata si infortunò Thuram che fu rimesso in piedi per il match di ritorno ma a mezzo servizio), in Europa senza almeno tre attaccanti di primo livello è difficile fare strada", si legge.