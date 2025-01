Oggi l'Inter ha incontrato il presidente dei Newell's, Ignacio Astore, per provare a trovare un accordo per Tomas Perez (qui le sue parole). Secondo quanto riferisce Sky, in serata il numero uno del club argentino è ripartito facendo una controproposta ai nerazzurri: ha chiesto di alzare un po' la parte fissa e i bonus per chiudere sugli 8 milioni. Silvetti, invece, non è incluso nell'operazione.