Il difensore, in un'intervista rilasciata ieri a Libero, ha giurato amore eterno all'Inter. Nonostante le offerte arrivate per lui

Bastoni non vuole sentir nemmeno parlare di offerte. Il difensore dell'Inter si vede per sempre nerazzurro. Nell'intervista rilasciata ieri a Libero, Bastoni ha detto di stare bene a Milano e di non voler valutare altre offerte. Nonostante siano arrivate.

"Che ha già rinnovato per due volte il contratto, da quando si è preso le copertine dell’Inter. C’è stato un momento in cui dall’Inghilterra hanno tentato un pressing. Si è molto parlato del Manchester City, che al netto delle smentite di Guardiola un’occhiata al giocatore l’ha data eccome. Ma il contatto più concreto è stato quello con il Manchester United: non si è arrivati, neppure in questo caso, all’offerta da recapitare all’Inter solo perché lo stesso Bastoni ha detto no in partenza", rivela La Gazzetta dello Sport