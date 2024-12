Le parole del tecnico: "C'è un bel gruppetto in testa: Atalanta, Napoli, Inter, Lazio, Juve ed anche la Fiorentina: tutte attrezzate per arrivare in fondo"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Edy Reja, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Penso che nessuna possa mollare: tutte lotteranno fino alla fine. C'è un bel gruppetto in testa: Atalanta, Napoli, Inter, Lazio, Juve ed anche la Fiorentina: tutte attrezzate per arrivare in fondo".