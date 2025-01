Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così il KO dell'Inter in finale di Supercoppa

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così il KO dell'Inter in finale di Supercoppa: "Il calcio non ammette la sconfitta, figuriamoci se arriva in una finale. Che tra le altre cose è un derby. E che stavi serenamente vincendo 2-0. Ecco, in quel caso… vien giù il castello. Fa niente se arrivi da mesi di ottimo calcio e risultati eccellenti, fa niente se hai appena vinto uno scudetto, fa niente tutto: ti tirano le pietre. Accade perché troppi tifosi sono fragili, molto più fragili delle squadre per cui fanno il tifo.