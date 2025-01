Difficile che Davide Frattesi lasci l'Inter in questa finestra di mercato di gennaio. A riferirlo è Sky Sport. Le ragioni sono essenzialmente due: una economica, visto che i nerazzurri chiedono, per lasciar partire il centrocampista, dai 40 milioni di euro in su, e una tecnica, dato che comunque Inzaghi e la società non vorrebbero perdere un giocatore così importante a stagione in corso in uno dei reparti migliori d'Europa.