La posizione dell'Inter

"Il club nerazzurro per gennaio non ha la minima intenzione di aprire qualche spiraglio mentre, se il discorso dovesse ripresentarsi poi l'estate prossima, servirebbe un'offerta straordinaria per potersi sedere attorno a un tavolo. In linea con quanto tracciato da Oaktree a livello societario e con le strategie da adottare anche per le prossime sessioni di mercato, l'ex giocatore dell'Aarhus viene considerato una pedina fondamentale per il futuro nell'ottica di ringiovanire la rosa e creare valore in prospettiva. Insomma, Bisseck potrebbe diventare una vera e propria colonna (come altri profili presenti ad Appiano) su cui costruire la squadra di domani".