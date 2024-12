Che Alessandro Bastoni sia una colonna dell'Inter non lo si scopre di certo oggi: il difensore nerazzurro è ormai alla sesta stagione a Milano, titolare inamovibile con Conte prima e Inzaghi poi. Ciò che stupisce, invece, è il suo minutaggio in questo 2024/25: sempre in campo, turnover limitato al minimo. Tanto da risultare il calciatore più impiegato fin qui, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Il più impiegato dell'Inter è il più insospettabile. Perché Alessandro Bastoni ha sempre gestito le energie nei momenti di massimo sforzo: lo ha fatto autonomamente e con lui gli staff tecnici che lo hanno allenato, per via dei dati che registravano rischi potenziali di infortuni nei periodi fatti di tanti impegni ravvicinati. E quindi, meglio uno stop preventivo che uno forzato più lungo".