Buongiorno il Bremer-bis

Soldi che invece l'Inter ha preferito investire su Josep Martinez e Tomas Palacios, due calciatori costati circa 23 milioni di euro. Certo, altri 17 milioni sarebbero stati da reperire sul mercato, ma la prossima sarà anche un'estate di cessioni e qualche sacrificio, quindi da questo punto di vista non ci sarebbero stati grossi problemi e nel frattempo i nerazzurri si sarebbero ritrovati in casa quel difensore che avrebbe aperto un nuovo ciclo. E invece con Buongiorno è accaduto il Bremer bis, un calciatore che l'Inter ha seguito per tanto tempo è finito a una diretta concorrente per lo scudetto e a Milano hanno ingoiato amaro, dopo aver provato di riaprire la trattativa in extremis, ma a quel punto senza soldi, con la speranza di piazzare de Vrij in Arabia Saudita. Un errore pagato a caro prezzo, quello di investire in fretta e furia 15 milioni di euro per Martinez, che magari diventerà anche un buon portiere, ma che finora non ha mai messo piede in campo. Che fretta c’era?”, si legge.