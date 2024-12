L'Inter ha un nome su tutti in cima alla lista per l'attacco della prossima stagione: è quello di Santiago Castro del Bologna

L'Inter ha un nome su tutti in cima alla lista per l'attacco della prossima stagione. Si tratta di un giocatore che milita in Serie A, osservato ormai da mesi dal duo Marotta-Ausilio, come svelato da calciomercato.com.