Il quotidiano La Stampa parla della vittoria dell'Inter contro il Como, una vittoria meno scintillante rispetto al sei a zero rifilato alla Lazio. "Una vittoria che completa la scrematura del gruppone in vetta alla classifica, ora ridotto a un terzetto in posizione più avanzata rispetto alle concorrenti. Decidono due dei protagonisti del dominio di una settimana prima a Roma. Carlos Augusto, alla seconda partita consecutiva in gol in campionato. E Marcus Thuram che ha cancellato ogni dubbio sul punteggio nel recupero con una delle sue classiche prodezze. In mezzo non è mancata qualche apprensione per i nerazzurri davanti alla porta di Sommer", si legge a proposito della sfida vinta dai nerazzurri contro la squadra di Fabregas.