Fissato il prezzo

Come riportato da calciomercato.com, “a questo identikit, per il secondo profilo, non c’è miglior risposta nel campionato italiano che quella di Santiago Castro. Vent’anni ma già esperto e smaliziato dalla nostra Serie A, l’argentino sta scalando le gerarchie in parecchie liste delle big, a partire proprio da quella dell’Inter, oltre a quella della Juventus. Il Bologna chiaramente per ora se lo gode e aspetta e si aspetta che cresca ancora, visto quel numero sui suoi documenti che recita 2004 come anno di nascita. A gennaio non partirà, a giugno lo farà solo a fronte di una maxi offerta che si assesta, per ora, tra i 25 e i 30 milioni di euro. Alta sì ma non impossibile per un giocatore che pare avere le stimmate del campione. È già in Italia e, per evitare che arrivino le big estere, serve giocare d’anticipo. Un po’ come ha fatto il Bologna che, sapendo di dover vendere nel giro di mesi Zirkzee, lo ha fatto arrivare dal Velez un anno fa per 13 milioni e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2028.