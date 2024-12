Ragionamenti in corso in casa Inter per il mercato di gennaio, ormai dietro l’angolo: Gazzetta non esclude questa possibilità

Alessandro Cosattini Redattore 25 dicembre 2024 (modifica il 25 dicembre 2024 | 20:57)

Ragionamenti in corso in casa Inter per il mercato di gennaio, ormai dietro l’angolo. Secondo La Gazzetta dello Sport, un acquisto non è da escludere al 100% per la prossima finestra di mercato.