Per Frattesi la Roma è un conto aperto, è sempre stato convinto di tornare, come Pellegrini. Ma l'affare è molto costoso per i giallorossi

Daniele Mari Direttore 3 gennaio - 18:06

Per Frattesi la Roma è un conto aperto, è sempre stato convinto di tornare, come Pellegrini. Quando venne ceduto, nonostante fosse poco più che un ragazzino, fu netto nel chiedere al suo agente di inserire in un modo o nell’altro la possibilità di rientrare. Il Corriere dello Sport si sbilancia sulla volontà del centrocampista di "tornare a casa".