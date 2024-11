"Chiesa, che nel frattempo ha perso anche la Nazionale dopo un Europeo deludente, sta valutando l’ipotesi di fare dietrofront e tornare in serie A. Milan come detto, Roma ma anche il Napoli hanno chiesto informazioni, però l’Inter sarebbe già qualche passo avanti. Anche perché fra il presidente Beppe Marotta e il giocatore c’è un ottimo rapporto. Adesso le condizioni sono cambiate e per l’Inter uno come Chiesa può essere il valore aggiunto degli ultimi 30 minuti in una macchina quasi perfetta che però dovrà necessariamente ricorrere al turnover di qualità visto il calendario. Il prestito per sei mesi (con eventuale diritto di riscatto) è la formula su cui si sta lavorando, ma anche Chiesa dovrà rivedere le proprie pretese e ridursi l’ingaggio. Un’operazione che conviene a tutti, al giocatore in primis".