"Avanti su Nicola Zalewski, senza fretta perché comunque Simone Inzaghi per il derby avrà tutti gli altri esterni a disposizione. Ma il 23enne polacco rimane il prescelto per andare a rimpiazzare in rosa Buchanan, partito ieri pomeriggio alla volta della Spagna dove terminerà la stagione in prestito al Villarreal (che verserà un milione, con un diritto di riscatto fissato a 13). L’Inter ha già il sì di Zalewski che per sposare il progetto nerazzurro ha detto no all’Olympique Marsiglia. I nerazzurri, però, non vogliono acquistare il giocatore che, essendo in scadenza a giugno, il primo luglio si trasferirebbe eventualmente a Milano a parametro zero. Il ds Ausilio lavora per avere Zalewski in prestito con diritto di riscatto fissato poi a 6-7 milioni, ma per andare a dama con questa formula, è necessario il rinnovo con la Roma fino al 30 giugno 2026.