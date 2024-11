Inter, due piste per Correa già a gennaio. Il suo futuro legato a quello di…

Tra le piste da seguire c'è quella di un ritorno all'Argentina, con l'allenatore del River Plate Marcelo Gallardo che si sarebbe già mosso in prima persona per contattare il Tucu. L'altra ipotesi è il Galatasaray, con il quale c'è già stato qualche contatto preliminare in estate: i turchi cerano una punta per la seconda parte di stagione dopo l'infortunio di Icardi che ha finito la stagione a causa di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il futuro di Correa potrebbe incrociarsi con quello di Arnautovic, in campo e sul mercato: per la gara del Bentegodi l'attaccante austriaco prova a insidiare l'ex Lazio per un posto vicino a Thuram (Lautaro dovrebbe rimanere a riposo in vista della sfida di Champions con il Lipsia martedì 26 novembre); a gennaio l'Inter proverà a trovare una sistemazione a uno dei due. Se non va via il primo, proveranno con l'altro”, si legge.