L'Inter domani alle 15 scenderà in campo a Verona dopo la sosta per le nazionali. Anche Sky conferma quanto anticipato da FCIN1908 sulla probabile formazione: pronto Asllani in cabina di regia al posto dell'infortunato Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan come mezzali.