E anche i numeri confermano come il centrocampista classe '94 sia l'uomo in più dello spartito dell'Inter. Come riporta DataMB, infatti, Calhanoglu è in cima addirittura in quattro classifiche: è primo infatti per tackle riusciti, passaggi corti, passaggi nell'ultimo terzo di campo e tackle con ottenimento del possesso di palla. E' invece secondo nella classifica dei passaggi che trasformano l'azione in offensiva. Terzo, infine, per passaggi in avanti.