La Gazzetta dello Sport scrive: "La sblocca proprio lui. Un primo segnale dell'infelicità dell'ex Sassuolo, a riguardare le immagini di quella serata, si può già notare lì: nessuna esultanza rabbiosa (a cui aveva abituati tutti i tifosi nerazzurri e non nella stagione precedente), nessun sorriso, nemmeno una smorfia. Solo silenzio. Come a dire: "Ecco cosa so fare, forse potrei essere utilizzato almeno un po' di più...". L'espressione non cambia neppure dopo la doppietta che vale lo 0-2: Frattesi raccoglie un grande invito di Lautaro, si inserisce e infila Vasquez. La reazione? Uguale alla precedente: non abbozza neanche un sorriso. La partita finirà 3-0 per l'Inter - di Lautaro il 3° centro nerazzurro - ma la mimica di Frattesi resterà la stessa".