Vengono dal settore giovanile nerazzurro e stanno facendo tutti benissimo. A cominciare da Stankovic, portiere del Venezia, passando per i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio . A Venezia Filip Stankovic sta giocando un'ottima stagione: il club lagunare lo riscatterà a due mln dall'Inter che però si è riservata il 50% sulla futura rivendita quindi una corsia preferenziale per un suo possibile ritorno a Milano.

A fine stagione anche Sebastiano Esposito non sarà più di proprietà nerazzurra: l'Empoli lo riscatterà a cinque mln, i nerazzurri hanno tenuto per loro una percentuale del 20% sulla futura rivendita. E su di lui avrebbe messo gli occhi Antonio Conte. Lo conosce perché lo ha allenato all'Inter, ma non è l'unico a pensare a lui. Anche la Roma avrebbe fatto un pensiero a Seba, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport. Per riportarlo all'Inter servirebbe in questo caso una cifra consistente.