Ennesima prestazione superlativa di Filip Stankovic, che con le sue parate ha regalato un punto prezioso al Venezia contro il Parma. Ma il portiere figlio del grande Deki può tornare all'Inter per essere protagonista come primo portiere? Fabrizio Biasin risponde così a Pressing.

"Teoricamente no, perché non è più un portiere dell'Inter. Però, diciamo che con i buoni rapporti le strade si possono rincrociare. Sta facendo vedere di essere un portiere molto promettente e io credo che in futuro magari le strade si rincroceranno",il pensiero del giornalista.