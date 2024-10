Acerbi e De Vrij, infatti, sono entrambi in scadenza di contratto a giugno 2025. L'olandese pochi giorni fa ha chiaramente espresso il suo desiderio di continuare a vestire il nerazzurro: "Guardiamo noi stessi per vincere tutte le partite. L'obiettivo è vincere lo scudetto, alla Champions pensiamo passo dopo passo. Il futuro? Se fosse per me mi vedo ancora all'Inter"