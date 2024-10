Arnautovic: “Record di gol? Non mi interessa. Tutti avete scritto qualcosa prima, ora…”

L’attaccante dell’Inter si è espresso anche sul suo ritiro dagli impegni della nazionale austriaca. “Il buon Dio decide per quanto tempo posso giocare senza infortuni. Sono felice in questo momento e ringrazio il buon Dio per avermi dato questa salute. Posso continuare a godermi il calcio e sta andando così bene”, ha spiegato Arna.