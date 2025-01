In vista della sfida contro il Monaco, i primi due non saranno a disposizione di Inaghi, che non vuole correre alcun rischio, specialmente con il derby del 2 febbraio all’orizzonte.

Per quanto riguarda Calhanoglu, per Sky anche se recuperasse per il derby, potrebbe sedersi al massimo per la panchina e non partire dall'inizio contro la squadra di Conceicao.