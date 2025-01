Sky – Palacios-Monza: è fatta, sei mesi in prestito. Le visite mediche…

Il club brianzolo ha chiuso per il giocatore nerazzurro e pagherà interamente lo stipendio per i prossimi mesi

È fatta per il passaggio di Tomas Palacios dall'Inter al Monza. Da quanto riportato da Skysport il club della famiglia Berlusconi ha definito con i nerazzurri l'operazione: il giocatore argentino giocherà nel club brianzolo in prestito secco per sei mesi e lo stipendio sarà pagato interamente dal Monza.