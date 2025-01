lavora e come è entrato, lo vedo totalmente dentro il nostro progetto») e la melina di Marotta («non ci ha chiesto di andarsene: noi non vogliamo vendere nessuno, ma se un giocatore manifesta la volontà di cambiare, cerchiamo di ascoltarlo»)", scrive il quotidiano riferendosi proprio al calciatore.

Questione di mercato — Al centrocampista il giornale dedica un capitolo a parte. Frattesi non è più contento di essere la riserva di lusso che era stato nell'anno dello scudetto. Il suo minutaggio, anche a causa di un infortunio a dire il vero, è minore rispetto al passato e il calciatore "flirta con la Roma". Il quotidiano sottolinea così come il numero 16 sia scontento e come sia difficile schierarlo dal primo minuto con giocatori come Barella, Calhanoglu e Mkhitharyandavanti. Ma adesso mancheranno proprio gli ultimi due, anche nella gara contro l'Empoli, e si capirà se Inzaghi manderà in campo lui da titolare o Zielinski.

"Il ruolo di panchinaro di lusso - scrive il quotidiano - gli è sgradito e lui flirta con la Roma che lo corteggia con insistenza. Per strapparlo all’Inter servono 40-45 milioni. Forse troppi per i giallorossi, che lavorano a un prestito oneroso con obbligo di riscatto e vorrebbero inserire Bryan Cristante, che ormai è un esubero. Previsti in settimana contatti per capire se l’affare potrà realizzarsi".

Capitolo Donnarumma — Il giornale parla anche di Donnarumma: "L'Inter al momento non ha avviato negoziazioni per il portiere della Nazionale ma è alla finestra. Se lui dovesse rompere definitivamente con il PSG e il suo contratto in scadenza nel 2026 non dovesse essere rinnovato Ausilio potrebbe provarci. Ma a patto che l'ex Milan sia disposto a rivedere il proprio stipendio che attualmente è sui 12 mln a stagione ed è fuori dai parametri Oaktree".

