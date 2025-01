« Frattesi ? Ci conto tantissimo. Qualcuno ha detto che abbiamo avuto un litigio forte, ma è stata una bella chiacchierata: se fossi in lui, continuerei qui all’Inter ». Queste le parole di Inzaghi dopo la vittoria sul Venezia rispetto alle voci che parlano di un addio del centrocampista nerazzurro per sua richiesta e rispetto a quanto è stato scritto su un confronto con l'allenatore che avrebbe convinto in pratica il giocatore a lasciare Milano.

Il Corriere della Sera parla del centrocampista interista sottolineando: "Come a Riad però l’azzurro dimostra di avere, almeno per il momento, perso l’istinto killer che ha sempre avuto da quando è all’Inter. Prima finisce questo tira e molla e meglio è. Per lui e per Inzaghi, che pure qualche rotazione in più a ridosso della Supercoppa avrebbe potuto farla. Non solo Frattesi o Asllani, ma anche Zielinski e Taremi non hanno ancora un ritmo partita sufficiente a dare ampie garanzie", si legge sul quotidiano.