L'Inter si prepara alla sfida di mercoledì sera con il Bologna. Come sottolineato da Fcinter1908 Inzaghi dovrà fare a meno di Calhanoglu, il suo rientro in campo sarà rimandato. Ma in mezzo al campo mancherà anche Mkhitaryan che in mattina ha sostenuto gli esami strumentali che non hanno evidenziato lezioni, ma una lieve elongazione.