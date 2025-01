Il futuro di Davide Frattesi si deciderà nelle prossime settimane. Da Roma non è ancora arrivata nessuna offerta all'Inter per il centrocampista. Prima i giallorossi devono cedere qualcuno per fare cassa.

"La trattativa vive un momento di stanca in cui tutte le parti in causa quasi aspettano la mossa dell’altro. L’Inter ha recepito la volontà del calciatore di andare via e formalmente ha aperto un canale esclusivo con i giallorossi, dopo il prezzone (80 milioni) sparato al Napoli e al ds Manna. Ma serve presentare almeno un’offerta per poter iniziare una trattativa", si legge su Repubblica.