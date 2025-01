Per il futuro — Per definire il suo futuro, invece, occorrerà aspettare che si concluda la prima fase di Champions e, quindi, la fine del mese di gennaio. In questi giorni, la posizione dell’Inter non è cambiata. Nel senso che c’è la disponibilità ad ascoltare e ad assecondare i desideri di chi non è contento. Ma solo a determinate condizioni. Che, nel caso dell’ex-Sassuolo, sempre deciso a fare ritorno alla Roma, possono essere sintetizzate con la valutazione di 45 milioni (con un piccolo margine di trattativa) per il suo cartellino e con la certezza di avere un sostituto all’altezza. Del resto, ora più che mai, tra gli acciacchi di Calhanoglu e le difficoltà di Frattesi, Inzaghi non si può permettere di restare senza alternative di spessore in mezzo al campo. Il profilo ideale per aggiungersi alla mediana nerazzurra, agendo anche da regista, sarebbe quello di Ricci. Ma, al di là della richiesta di 40 milioni, portarlo via dal Torino a metà stagione è assai complicato. E vale pure per il genoano Frendrup, considerato l’alternativa principale al granata.

Contatti — E’ sul centrocampo, comunque, che sembrano concentrarsi le grandi manovre interiste. Oltre al baby Perez, di cui si riferisce a parte, in queste ore ci sono stati nuovi contatti per Petar Sucic, 21enne centrocampista centrale della Dinamo Zagrabia. L’interesse nerazzurro era stato già rivelato dal Corriere dello Sport-Stadio. Per viale Liberazione si tratta di un’opzione per la prossima stagione. Più difficile, invece, che ci sia un affondo già per questa finestra invernale, acquistandone il cartellino per poi lasciarlo in prestito in Croazia. Anche perché Sucic si è fratturato un piede, non gioca da novembre e ha ancora bisogno di tempo per recuperare.

Questioni di campo — Tornando, invece, agli uomini già a disposizione di Inzaghi, come premesso, contro l’Empoli si rivedrà Mkhitaryan, che, con ogni probabilità, si accomoderà in panchina per poi essere titolare in Champions contro lo Sparta Praga. Non è sicuro, invece, il rientro di Correa, che anche ieri, seppure a buona intensità, ha lavorato ancora a parte. Per la verità, ha svolto un allenamento personalizzato pure Acerbi, rivisto in panchina giusto con il Bologna. Nel suo caso, però, si tratterebbe solo di gestione, dopo i problemi muscolari che l’hanno tenuto fuori per un mese e mezzo", si legge.