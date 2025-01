Il difensore non è ancora a posto, ma non è escluso che venga convocato con l'Empoli. Ma l'Inter valuta un ingresso in difesa

L'infermeria non lascia tranquillo Inzaghi. Il tecnico dell'Inter si ritrova con gli uomini contati in tutti i reparti. Sperava nel prossimo rientro di Acerbi, invece la situazione non sembra risolversi.