Il Messaggero – Frattesi obiettivo Roma a giugno se non va in Premier

La società giallorossa avrebbe deciso di puntare sul calciatore nerazzurro ma non per gennaio

Davide Frattesi , è ormai diventato noto, vorrebbe giocare di più all'Inter . Inzaghi si fida di lui ma non gli concederebbe le chance che pensa di meritare. Per questo sarebbe pronto a lasciare la squadra nerazzurra già a gennaio. Ma il club ha frenato le società interessate al prestito e ha fissato il prezzo del cartellino sui 45 mln.

Il Messaggero, giornale della capitale, torna sul giocatore nerazzurro e spiega: "Se non accetterà le lusinghe della Premier già a gennaio (occhio al Tottenham) l'obiettivo del mercato della Roma, neanche troppo celato, è Frattesi. Ma è un discorso ad oggi prematuro". Insomma, sembra proprio che per l'addio il giocatore dovrà aspettare l'estate. A meno che non decida di fare una scelta totalmente diversa e dire di sì alla Premier League semmai dovesse arrivare un'offerta concreta.