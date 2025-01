Il calciatore sloveno potrebbe far parte della spedizione nerazzurra in occasione di Venezia-Inter, in programma domenica

Alessandro De Felice Redattore 10 gennaio 2025 (modifica il 10 gennaio 2025 | 23:24)

Situazione d’emergenza in casa Inter a due giorni dalla trasferta sul campo del Venezia. Simone Inzaghi deve rinunciare a diversi elementi della propria rosa e studia le alternative per la sfida del Penzo, gara in cui la sua squadra dovrà alzare la testa.