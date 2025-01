"Più raro vederlo titolare in campionato dopo quasi tre mesi o sentirgli lanciare messaggi di futuro amore per il nerazzurro, nonostante il mercato sia aperto e a Roma sotto sotto sperino ancora? Ciò che non è raro, invece, è che Davide Frattesi spacchi le partite, come un martello sulla pietra dura del Salento. In fondo, basta solo dargliene l’occasione. Ieri ha infierito sul povero Lecce, nella giornata in cui ripartiva dall’inizio in A dopo l’ultima a Empoli del 30 ottobre. Ha segnato il 4° gol in campionato, tutti partendo dall’inizio e tutti in trasferta. Ieri si è visto togliere dal Var il secondo e si è pure procurato il rigore: l’intera collezione della casa. Non è poi un caso che sull’1-0 il dito si sia posizionato davanti alla bocca, come a voler zittire il chiacchiericcio attorno a lui", scrive La Gazzetta dello Sport.