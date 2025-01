Un tormentone destinato ad infiammare il mercato di gennaio: Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter a stagione in corso . Il centrocampista nerazzurro ha espresso la volontà di giocare di più, e diverse società hanno drizzato le antenne. Su tutte la Roma, club nel quale il classe '99 è cresciuto. Il Corriere dello Sport racconta una novità: "Costo del cartellino per i Friedkin (non provocatorio): 45 milioni. Attenzione però: la notizia delle ultime ore è che sono trattabili, quindi scendendo al massimo di cinque milioni l'affare con Ghisolfi si può chiudere".

"I giallorossi stanno ragionando attentamente sull'operazione. Lo hanno fatto ufficialmente con l'Inter una ventina di giorni fa con un primo sondaggio. E lo stanno facendo adesso con l'agente di Frattesi, Giuseppe Riso, che ieri ha incontrato Ghisolfi a Milano per parlare del ragazzo ma anche di Cristante, altro suo assistito, che adesso è sceso nelle gerarchie e dopo sette anni non è più titolare. Potrebbe finire nella trattativa, o meglio, potrebbe essere un aiuto all'Inter per cedere Frattesi e avere comunque una pedina a disposizione in rosa, a centrocampo, fino a giugno: i nerazzurri non sono ancora convinti di accettare un giocatore che compirà 30 anni a marzo come contropartita a titolo definitivo, ma lo prenderebbero eventualmente in prestito secco, come soluzione tampone in attesa di trovare un vero sostituto di Davide".