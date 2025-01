"Inzaghi ha un sistema vincente, non cambia il suo modo di giocare per Frattesi. Non vedo cosa dovrebbe inventarsi di diverso. In ogni caso, mi sono informato e la cifra che mi è stata detta è quella. E l'Inter non vuole contropartite, eventualmente cercherebbe da sola il nuovo centrocampista. Ma la tariffa è quella, lì bisogna arrivare".