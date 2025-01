Ormai non ci sono più dubbi: Khvicha Kvaratskhelia vuole lasciare il Napoli già nel mese di gennaio. A confermare le voci di mercato riguardanti il georgiano e il PSG, è arrivata oggi la conferma di Antonio Conte in conferenza stampa. In merito alle dichiarazioni del tecnico del Napoli, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha detto la sua su X: "Bisogna saper andar via in modo elegante. Detto da Conte che ha mollato la Juve al secondo giorno di ritiro fa un po’ ridere. Idem con l’Inter, dando sostanzialmente dei pezzenti ai suoi datori di lavoro…".