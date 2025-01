Domani alle 15 l'Inter sarà ospite del Venezia al Penzo: le due società saranno avversarie in campo ma sul mercato la scorsa estate hanno dimostrato una certa sinergia. Che può proseguire anche in futuro, come scrive Il Giorno: "I club hanno collaborato con reciproca soddisfazione nel 2024 per il passaggio alla corte di Eusebio Di Francesco di due giovani talenti. Uno è Filip Stankovic, che in caso di salvezza in A farà scattare l’obbligo di riscatto in favore dei veneti.