Nelle scorse settimane, Tuttosport ha parlato dell’interesse del Torino per Marko Arnautovic . È in lista per l’attacco dopo l’infortunio di Duvan Zapata, ma non è l’unico nome sul taccuino dei dirigenti granata.

O Beto o Arnautovic per il Torino

“Vagnati è tornato a muoversi per Beto, attaccante 26enne in possesso sia del passaporto della Guinea-Bissau (4 gettoni e un gol in nazionale) sia di quello portoghese. Beto è ancora e sempre ai margini nell’Everton: 10 presenze in Premier di cui una sola da titolare (appena 197’ in campo, con un gol segnato). È un pivot alto un metro e 94 con caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche assimilabili a quelle di Zapata (un metro e 88, Duvan). Inoltre conosce già la nostra lingua e il campionato italiano: per un biennio ha giocato a Udine sino all’estate del 2023, segnando 11 e poi 10 reti nei due campionati disputati (28 e 33 presenze). La sua insoddisfazione, le sue qualità di bomber già riconosciute in A, la sua disponibilità a tornare in Italia e pure la sua età lo hanno reso tanto per Vanoli quanto per Vagnati la prima scelta nel ventaglio di profili valutati, sondati, trattati.