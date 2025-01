"E, secondo quanto riportato in Croazia, la fumata bianca non sembra lontana. Sul tavolo ci sarebbero 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il 21enne Sucic è fermo da novembre per una frattura al metatarso e ne avrà per un altro mese e mezzo. Significa che poi arriverebbe a Milano perfettamente guarito e pronto per debuttare nella rassegna iridata. Tra le sue caratteristiche c’è proprio la duttilità, che gli permetterebbe di agire sia come centrale davanti alla difesa sia come mezzala", aggiunge il quotidiano.