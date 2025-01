La Roma oggi affronterà il Bologna, ma è inevitabile che gran parte dell'attenzione sia sul mercato. Un nome in particolare stuzzica club e tifosi giallorossi, ovvero quello di Davide Frattesi. Secondo quanto riporta Repubblica, lunedì ci sarà il primo vero incontro tra Roma e Inter per provare a far decollare l’affare. "Le parti si incontreranno per discutere concretamente di cifre e contropartite. Nei giorni scorsi a Milano è andato in scena il summit tra il ds giallorosso Florent Ghisolfi e Giuseppe Riso per studiare la miglior proposta da presentare ai nerazzurri. L’operazione sarà divisa in due tronconi: il primo riguarderà la cessione a titolo definitivo di Davide Frattesi, mentre il secondo vedrà coinvolto Bryan Cristante".