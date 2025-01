Claudio Ranieri , tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna. Queste le sue parole, con una chiosa sull'eventuale arrivo di Davide Frattesi : "Mi hanno detto che anche prima del mio arrivo c'era questo problema della mentalità. Quando attacchiamo lo facciamo sempre con troppi uomini, ne parliamo, lo vediamo ma poi ci ricaschiamo. Dobbiamo migliorare sia nella trasmissione della palla, nel ritmo che a me piace più 'rock'. La reazione che abbiamo avuto mi è piaciuta, abbiamo lottato su ogni palla fino a che non siamo riusciti a tirare fuori il coniglio dal cilindro.

Io sono soddisfatto perché non guardo mai il nome dell'avversario. Nel campionato italiano non bisogna far caso al nome delle squadre, perché tutti ti mettono in difficoltà. Mi hanno detto che oggi il Venezia ha messo in difficoltà l'Inter e questo ne è la dimostrazione. Si parla dell'innesto di un centrocampista e di un'eventuale spesa importante (Frattesi, ndr)? Lo dico chiaramente: non spendiamo la cifra importante. Io sono molto contento della rosa che abbiamo".